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В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей

Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей
Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году