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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке
Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке История напитка, криминальное закулисье и практические советы
Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке

Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке
История напитка, криминальное закулисье и практические советы

1 декабря 2020

Журнал «Незнание» открыл прием текстов в жанре теоретического фикшна

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До 70 % на книги «Альпины Паблишер»

InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова

Участников курса научат работать в жанре docufiction

InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова

Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года

Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года
От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе