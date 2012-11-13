Новости
Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити
Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад
Новости
Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад
Weekend
В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников
Это первый выставочный проект в клубе
Weekend
В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников Это первый выставочный проект в клубе
М.Город
Герб Москвы: Версия граффити-художника NootkЭксперимент: уличный художник Владимир Гупалов (Nootk) создал свой вариант городского герба.
М.Город