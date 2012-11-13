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Новости

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити

Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад

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Новости

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад

Weekend

В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников

Это первый выставочный проект в клубе

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Weekend

В «Рабице» пройдет выставка московских уличных художников Это первый выставочный проект в клубе

М.Город
Герб Москвы: Версия граффити-художника NootkЭксперимент: уличный художник Владимир Гупалов (Nootk) создал свой вариант городского герба.
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М.Город

Герб Москвы: Версия граффити-художника Nootk Эксперимент: уличный художник Владимир Гупалов (Nootk) создал свой вариант городского герба.