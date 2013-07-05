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Новости

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными
Ситуация
Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатнымиЧто такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены
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Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными
Ситуация

Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными Что такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены

Новости

Microsoft хочет выпускать Windows для носимых гаджетов

Сатья Наделла считает этот рынок одним из самых перспективных

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Новости

Microsoft хочет выпускать Windows для носимых гаджетов Сатья Наделла считает этот рынок одним из самых перспективных

Новости

Ежегодно Intel теряет миллиарды долларов на мобильном сегменте

В связи с этим компания планирует сосредоточиться на носимой электронике и «интернете вещей»

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Новости

Ежегодно Intel теряет миллиарды долларов на мобильном сегменте В связи с этим компания планирует сосредоточиться на носимой электронике и «интернете вещей»

Новости

Sony создаст собственную Android-систему для носимых гаджетов

Компания уже успела потратить ресурсы на её разработку до того, как Google представила свою Android Wear

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Новости

Sony создаст собственную Android-систему для носимых гаджетов Компания уже успела потратить ресурсы на её разработку до того, как Google представила свою Android Wear

Новости

Google представила операционную систему для носимых гаджетов

Первые устройства на её основе планирует выпустить уже до конца 2014 года

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Новости

Google представила операционную систему для носимых гаджетов Первые устройства на её основе планирует выпустить уже до конца 2014 года

Новости

Бывший инженер Apple выпустил фитнес-трекер с инструктором

Он подскажет своему владельцу, как правильно выполнять те или иные упражнения

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Новости

Бывший инженер Apple выпустил фитнес-трекер с инструктором Он подскажет своему владельцу, как правильно выполнять те или иные упражнения

Новости

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов

Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»

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Новости

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»

Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов

WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

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Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникулIntel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
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Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.

Новости

Операционную систему Android KitKat используют в «умных» часах Google

Благодаря ей смартфон также сможет превратиться в универсальный пульт управления, поддерживающий связь с другими устройствами за счёт инфракрасного и Bluetooth-соединения

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Новости

Операционную систему Android KitKat используют в «умных» часах Google Благодаря ей смартфон также сможет превратиться в универсальный пульт управления, поддерживающий связь с другими устройствами за счёт инфракрасного и Bluetooth-соединения

Новости

Компания Dell планирует заняться производством носимых компьютеров

Предполагается, что это позволит компенсировать спад продаж настольных ПК

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Новости

Компания Dell планирует заняться производством носимых компьютеров Предполагается, что это позволит компенсировать спад продаж настольных ПК