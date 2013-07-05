Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Смарт-игрушки от Google, интерес ФБР к Uber и офис в стиле Star Trek Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Оптовая площадка от Amazon, инвестиции Google в СМИ и самонаводящиеся пули Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными Что такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены
Microsoft хочет выпускать Windows для носимых гаджетов
Сатья Наделла считает этот рынок одним из самых перспективных
Microsoft хочет выпускать Windows для носимых гаджетов Сатья Наделла считает этот рынок одним из самых перспективных
Ежегодно Intel теряет миллиарды долларов на мобильном сегменте
В связи с этим компания планирует сосредоточиться на носимой электронике и «интернете вещей»
Ежегодно Intel теряет миллиарды долларов на мобильном сегменте В связи с этим компания планирует сосредоточиться на носимой электронике и «интернете вещей»
Sony создаст собственную Android-систему для носимых гаджетов
Компания уже успела потратить ресурсы на её разработку до того, как Google представила свою Android Wear
Sony создаст собственную Android-систему для носимых гаджетов Компания уже успела потратить ресурсы на её разработку до того, как Google представила свою Android Wear
Google представила операционную систему для носимых гаджетов
Первые устройства на её основе планирует выпустить уже до конца 2014 года
Google представила операционную систему для носимых гаджетов Первые устройства на её основе планирует выпустить уже до конца 2014 года
Бывший инженер Apple выпустил фитнес-трекер с инструктором
Он подскажет своему владельцу, как правильно выполнять те или иные упражнения
Бывший инженер Apple выпустил фитнес-трекер с инструктором Он подскажет своему владельцу, как правильно выполнять те или иные упражнения
В Казани открылся технопарк для hardware-проектов
Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»
В Казани открылся технопарк для hardware-проектов Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов
WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Операционную систему Android KitKat используют в «умных» часах Google
Благодаря ей смартфон также сможет превратиться в универсальный пульт управления, поддерживающий связь с другими устройствами за счёт инфракрасного и Bluetooth-соединения