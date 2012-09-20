На «Стрелке» пройдут лекции создателей «Рика и Морти», фильмов Marvel и сериалов Netflix
Выступления станут частью исследовательской программы «Новая норма»
На «Стрелке» пройдут лекции создателей «Рика и Морти», фильмов Marvel и сериалов Netflix Выступления станут частью исследовательской программы «Новая норма»
Выходные в городе: 19-21 апреляВсё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Планы на осень: 17 новых сериаловАмериканский Шерлок Холмс, Джиллиан Андерсон в поисках маньяка, геи против бабушек и другие новые истории создателей «Остаться в живых», «Хора», «Офиса» и «Секретных материалов».