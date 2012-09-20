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На «Стрелке» пройдут лекции создателей «Рика и Морти», фильмов Marvel и сериалов Netflix

Выступления станут частью исследовательской программы «Новая норма»

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На «Стрелке» пройдут лекции создателей «Рика и Морти», фильмов Marvel и сериалов Netflix Выступления станут частью исследовательской программы «Новая норма»

Выходные в городе: 19-21 апреля
Выходные в городе: 19-21 апреляВсё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
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Выходные в городе: 19-21 апреля

Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Планы на осень: 17 новых сериалов
Планы на осень: 17 новых сериаловАмериканский Шерлок Холмс, Джиллиан Андерсон в поисках маньяка, геи против бабушек и другие новые истории создателей «Остаться в живых», «Хора», «Офиса» и «Секретных материалов».
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Планы на осень: 17 новых сериалов

Планы на осень: 17 новых сериалов Американский Шерлок Холмс, Джиллиан Андерсон в поисках маньяка, геи против бабушек и другие новые истории создателей «Остаться в живых», «Хора», «Офиса» и «Секретных материалов».