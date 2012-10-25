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Город

Цифра дня: Стоимость ёлки и новогодних украшений в Петербурге

Город начал плановую подготовку к Новому году. Стало известно, что на новогодние украшения из бюджета выделят 118 миллионов рублей.

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Город

Цифра дня: Стоимость ёлки и новогодних украшений в Петербурге Город начал плановую подготовку к Новому году. Стало известно, что на новогодние украшения из бюджета выделят 118 миллионов рублей.

Город

Петербург начали украшать к Новому году

Первые новогодние украшения Петербурга появились на Васильевском острове. На Андреевском бульваре 6–7 линий повесили гирлянды-снежинки.

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Город

Петербург начали украшать к Новому году Первые новогодние украшения Петербурга появились на Васильевском острове. На Андреевском бульваре 6–7 линий повесили гирлянды-снежинки.