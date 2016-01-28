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Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village
Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости

Новая «Раковая», вечеринка Stay Hungry и другие новости
Все открытия недели и важные события ресторанов Москвы в регулярной подборке The Village

Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard

На фестивале представят 40 проектов с кухнями разных регионов

Объявлены участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard

В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party

Театральная лаборатория Валерия Караваева покажет на пикнике спектакль UFO Ивана Вырыпаева

В Москве пройдёт летняя вечеринка Stay Hungry Backyard Party

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»

В меню — суши и роллы, супы, а также много рыбы и овощные салаты

На Дербеневской набережной открылось кафе здорового питания «Рецептор»