«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»
В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
Роскомнадзор не внес «Google Новости» в реестр новостных агрегаторов
Посещаемость сервиса не превышает миллиона человек
Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора
Google News не попадёт под действие закона о новостных агрегаторах
Сервис оказался недостаточно популярным среди местных пользователей
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона
Госдума приняла закон о новостных агрегаторах
В новой версии документа снижены штрафы за невыполнение распоряжений Роскомнадзора