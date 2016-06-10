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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»

В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»

Роскомнадзор не внес «Google Новости» в реестр новостных агрегаторов

Посещаемость сервиса не превышает миллиона человек

Роскомнадзор не внес «Google Новости» в реестр новостных агрегаторов

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Агрегаторы должны проверять достоверность информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора

Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Google News не попадёт под действие закона о новостных агрегаторах

Сервис оказался недостаточно популярным среди местных пользователей

Google News не попадёт под действие закона о новостных агрегаторах

Зачем нужен закон о новостных агрегаторах
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона
Зачем нужен закон о новостных агрегаторах

Зачем нужен закон о новостных агрегаторах
Руководитель сервиса «Яндекс.Новости» и авторы проекта о новостных агрегаторах рассказали о том, чем грозит СМИ принятие нового закона

Госдума приняла закон о новостных агрегаторах

В новой версии документа снижены штрафы за невыполнение распоряжений Роскомнадзора

Госдума приняла закон о новостных агрегаторах