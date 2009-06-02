Дудь — лицо Альфа-банка, денежные переводы в iMessage и борьба с порноместью
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кто придумал Nutella и Kinder Surprise Итальянский предприниматель Микеле Ферреро вывел на рынок десятки видов сладостей, чтобы угодить воображаемой женщине
Кто придумал Nutella и Kinder Surprise Итальянский предприниматель Микеле Ферреро вывел на рынок десятки видов сладостей, чтобы угодить воображаемой женщине
Где дешевле «Нутелла» The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле «Нутелла» The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Сладкая история одного какао-зерна В нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.