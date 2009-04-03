Она хотела бы жить на Манхеттене Думаю каждый из нас,хотя бы раз в жизни задумывался о том "почем,как и где?"
Она хотела бы жить на Манхеттене Думаю каждый из нас,хотя бы раз в жизни задумывался о том "почем,как и где?"
Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.