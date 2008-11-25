Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.