Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и область В феврале был создан единый Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и области. The Village собрал самые важные нововведения
Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и область В феврале был создан единый Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и области. The Village собрал самые важные нововведения
Москва и область могут объединиться уже в феврале Слияние Москвы и области может произойти уже в феврале 2011 года. Об этом свидетельствуют последние политические изменения в столице