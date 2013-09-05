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«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники
Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

Что россияне обменивают или продают ради айфона

Данные предоставил сервис объявлений «Юла»

Что россияне обменивают или продают ради айфона
Данные предоставил сервис объявлений «Юла»

В России запустят Trade-in для айпэдов

Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

В России запустят Trade-in для айпэдов
Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый
6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый Сравниваем условия и подсчитываем выгоду
6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый

6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый
Сравниваем условия и подсчитываем выгоду

Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in

Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года

Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года

Сервис «ДамПродам» запустил первый в России trade-in старых макбуков

Старый ноутбук можно также продать без обмена на новый

Сервис «ДамПродам» запустил первый в России trade-in старых макбуков
Старый ноутбук можно также продать без обмена на новый

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку

Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку
Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

В банках Москвы начались перебои с продажей евро и долларов

Накануне доллар и евро официально подорожали на 4 рубля

В банках Москвы начались перебои с продажей евро и долларов
Накануне доллар и евро официально подорожали на 4 рубля

В Петербурге проведут акцию по обмену растениями

В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.

В Петербурге проведут акцию по обмену растениями
В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.