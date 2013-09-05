«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники
Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %
«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %
Что россияне обменивают или продают ради айфона Данные предоставил сервис объявлений «Юла»
В России запустят Trade-in для айпэдов
Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
В России запустят Trade-in для айпэдов Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый Сравниваем условия и подсчитываем выгоду
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
Сервис «ДамПродам» запустил первый в России trade-in старых макбуков
Старый ноутбук можно также продать без обмена на новый
Сервис «ДамПродам» запустил первый в России trade-in старых макбуков Старый ноутбук можно также продать без обмена на новый
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку
Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку
Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
В банках Москвы начались перебои с продажей евро и долларов
Накануне доллар и евро официально подорожали на 4 рубля
В банках Москвы начались перебои с продажей евро и долларов Накануне доллар и евро официально подорожали на 4 рубля
В Петербурге проведут акцию по обмену растениями
В следующие выходные в Петербурге пройдёт акция «Дари живое» — свободный обмен домашними и садовыми растениями, по аналогии с буккроссингом.