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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Требование дня
6 октября 2020

Прекратить использовать обыски «для запугивания россиян»

Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено)

Алексей Жиряков говорит, что его заставили принять неизвестную таблетку. Baza считает, что режиссер был просто пьян

Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено)

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками

И сколько граждан считают это оправданным

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками

Сколько россиян считают пытки допустимыми

К 87,3 % респондентов полицейские никогда не применяли насилие

Сколько россиян считают пытки допустимыми

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта

Он пройдет в воскресенье 2 апреля

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта

«Общественный вердикт» оштрафовали за нарушения закона об иноагентах

Организация при публикации новостей на сайте не указывала, что признана иностранным агентом

«Общественный вердикт» оштрафовали за нарушения закона об иноагентах