Новости
Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено)
Алексей Жиряков говорит, что его заставили принять неизвестную таблетку. Baza считает, что режиссер был просто пьян
Новости
Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено) Алексей Жиряков говорит, что его заставили принять неизвестную таблетку. Baza считает, что режиссер был просто пьян
Новости
Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками
И сколько граждан считают это оправданным
Новости
Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками И сколько граждан считают это оправданным
Новости
Сколько россиян считают пытки допустимыми
К 87,3 % респондентов полицейские никогда не применяли насилие
Новости
Сколько россиян считают пытки допустимыми К 87,3 % респондентов полицейские никогда не применяли насилие
Ситуация
В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта
Он пройдет в воскресенье 2 апреля
Ситуация
В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта Он пройдет в воскресенье 2 апреля
Ситуация
«Общественный вердикт» оштрафовали за нарушения закона об иноагентах
Организация при публикации новостей на сайте не указывала, что признана иностранным агентом
Ситуация