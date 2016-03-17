вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено)

Алексей Жиряков говорит, что его заставили принять неизвестную таблетку. Baza считает, что режиссер был просто пьян

0
Новости

Избили и отправили в морг: Режиссер «Театра.doc» пожаловался на московскую полицию (обновлено) Алексей Жиряков говорит, что его заставили принять неизвестную таблетку. Baza считает, что режиссер был просто пьян

Новости

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками

И сколько граждан считают это оправданным

0
Новости

Как россияне относятся к пыткам и насилию над преступниками И сколько граждан считают это оправданным

Новости

Сколько россиян считают пытки допустимыми

К 87,3 % респондентов полицейские никогда не применяли насилие

0
Новости

Сколько россиян считают пытки допустимыми К 87,3 % респондентов полицейские никогда не применяли насилие

Ситуация

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта

Он пройдет в воскресенье 2 апреля

0
Ситуация

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта Он пройдет в воскресенье 2 апреля

Ситуация

«Общественный вердикт» оштрафовали за нарушения закона об иноагентах

Организация при публикации новостей на сайте не указывала, что признана иностранным агентом

0
Ситуация

«Общественный вердикт» оштрафовали за нарушения закона об иноагентах Организация при публикации новостей на сайте не указывала, что признана иностранным агентом