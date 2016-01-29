Журналист «Настоящего времени» обвинил в домогательствах Жириновского
Лидер ЛДПР приставал к Ренату Давлетгильдееву во время интервью в 2006 году
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого
Жалобы журналисток назвали спланированной акцией по дискредитации политика
«Аэрофлот» — о безосновательных обвинениях в манипуляции посадочными местами
По мнению компании, пассажирка умышленно исказила события
Захватчику заложников в Ситибанке предъявили обвинение в терроризме
Ранее ему вменяли только статью «Захват заложников»
Дмитрий Песков — о попытке США очернить Путина перед выборами
Пресс-секретарь президента считает, что в США начали кампанию против президента России