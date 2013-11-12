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Новости

Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Усиление Facebook, выращивание органов и эмобот «Гагарин»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Усиление Facebook, выращивание органов и эмобот «Гагарин» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Rambler&Co под залогом, VR-аватары от Facebook и дискриминация мужчин в Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Rambler&Co под залогом, VR-аватары от Facebook и дискриминация мужчин в Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Samsung представила собственный шлем виртуальной реальности

В его разработке участвовали создатели Oculus Rift

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Новости

Samsung представила собственный шлем виртуальной реальности В его разработке участвовали создатели Oculus Rift

Новости

Место в очереди на новые Oculus Rift хотели перепродать за 5 тысяч долларов

Производителю очков виртуальной реальности это не понравилось — предзаказы таких продавцов аннулировали

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Новости

Место в очереди на новые Oculus Rift хотели перепродать за 5 тысяч долларов Производителю очков виртуальной реальности это не понравилось — предзаказы таких продавцов аннулировали

Новости

South Park перенесли в виртуальную реальность

Побродить по нему можно при помощи Oculus Rift

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South Park перенесли в виртуальную реальность Побродить по нему можно при помощи Oculus Rift

Новая реальность: Как очки Oculus Rift изменят IT-индустрию
Кейсы
Новая реальность: Как очки Oculus Rift изменят IT-индустриюАртур Сахаров из компании Redmadrobot рассказал H&F о том, как очки виртуальной реальности Oculus Rift расшевелили рынок и где ждать новых прорывов.
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Новая реальность: Как очки Oculus Rift изменят IT-индустрию
Кейсы

Новая реальность: Как очки Oculus Rift изменят IT-индустрию Артур Сахаров из компании Redmadrobot рассказал H&F о том, как очки виртуальной реальности Oculus Rift расшевелили рынок и где ждать новых прорывов.

Новости

Bloomberg расширит возможности трейдеров при помощи Oculus Rift

Виртуальный терминал позволит им получать информацию об изменениях на финансовом рынке одновременно с 20 мониторов

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Новости

Bloomberg расширит возможности трейдеров при помощи Oculus Rift Виртуальный терминал позволит им получать информацию об изменениях на финансовом рынке одновременно с 20 мониторов

Новости

Разработчики Oculus Rift хотят создать мета-Вселенную на миллиард человек

В этом им помогут возможности Facebook

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Новости

Разработчики Oculus Rift хотят создать мета-Вселенную на миллиард человек В этом им помогут возможности Facebook

Новости

Oculus Rift оказалась проблемной покупкой для Facebook

Один из ключевых разработчиков очков виртуальной реальности обвиняется в краже технологий

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Новости

Oculus Rift оказалась проблемной покупкой для Facebook Один из ключевых разработчиков очков виртуальной реальности обвиняется в краже технологий

Новости

TechCrunch собрал 11 самых популярных мемов об Oculus Riftbook

Далеко не все пользователи одобряют сделку и верят в планы Цукерберга по развитию виртуальной реальности

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TechCrunch собрал 11 самых популярных мемов об Oculus Riftbook Далеко не все пользователи одобряют сделку и верят в планы Цукерберга по развитию виртуальной реальности

Business Geek: Правила торга Стива Джобса, шутки про покупку Oculus и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Правила торга Стива Джобса, шутки про покупку Oculus и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Правила торга Стива Джобса, шутки про покупку Oculus и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Правила торга Стива Джобса, шутки про покупку Oculus и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Видео дня: Онлайн-сервис Yelp пошутил над покупкой Oculus

Компания представила ролик о собственному шлеме дополненной реальности — Yelpulus Rift

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Новости

Видео дня: Онлайн-сервис Yelp пошутил над покупкой Oculus Компания представила ролик о собственному шлеме дополненной реальности — Yelpulus Rift

Новости

Сделка дня: Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд

Цукерберг хочет адаптировать технологии компании не только для игр, но и для остальных отраслей, включая здравоохранение и образование

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Новости

Сделка дня: Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд Цукерберг хочет адаптировать технологии компании не только для игр, но и для остальных отраслей, включая здравоохранение и образование

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
0
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CES
Будущее
Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CESНовые идеи генерируют не только технологические гиганты, но и молодые компании. Мы выбрали стартапы, которые удивили посетителей выставки электроники CES.
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Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CES
Будущее

Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CES Новые идеи генерируют не только технологические гиганты, но и молодые компании. Мы выбрали стартапы, которые удивили посетителей выставки электроники CES.

Новости

В Японии разработали симулятор секса для очков виртуальной реальности Oculus Rift

Напомним, что они должны появиться в продаже уже в начале 2014 года

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Новости

В Японии разработали симулятор секса для очков виртуальной реальности Oculus Rift Напомним, что они должны появиться в продаже уже в начале 2014 года

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ