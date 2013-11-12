Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление Facebook, выращивание органов и эмобот «Гагарин»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление Facebook, выращивание органов и эмобот «Гагарин» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Rambler&Co под залогом, VR-аватары от Facebook и дискриминация мужчин в Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Rambler&Co под залогом, VR-аватары от Facebook и дискриминация мужчин в Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Samsung представила собственный шлем виртуальной реальности
В его разработке участвовали создатели Oculus Rift
Samsung представила собственный шлем виртуальной реальности В его разработке участвовали создатели Oculus Rift
Место в очереди на новые Oculus Rift хотели перепродать за 5 тысяч долларов
Производителю очков виртуальной реальности это не понравилось — предзаказы таких продавцов аннулировали
Место в очереди на новые Oculus Rift хотели перепродать за 5 тысяч долларов Производителю очков виртуальной реальности это не понравилось — предзаказы таких продавцов аннулировали
South Park перенесли в виртуальную реальность Побродить по нему можно при помощи Oculus Rift
Новая реальность: Как очки Oculus Rift изменят IT-индустрию Артур Сахаров из компании Redmadrobot рассказал H&F о том, как очки виртуальной реальности Oculus Rift расшевелили рынок и где ждать новых прорывов.
Bloomberg расширит возможности трейдеров при помощи Oculus Rift
Виртуальный терминал позволит им получать информацию об изменениях на финансовом рынке одновременно с 20 мониторов
Bloomberg расширит возможности трейдеров при помощи Oculus Rift Виртуальный терминал позволит им получать информацию об изменениях на финансовом рынке одновременно с 20 мониторов
Разработчики Oculus Rift хотят создать мета-Вселенную на миллиард человек
В этом им помогут возможности Facebook
Разработчики Oculus Rift хотят создать мета-Вселенную на миллиард человек В этом им помогут возможности Facebook
Oculus Rift оказалась проблемной покупкой для Facebook
Один из ключевых разработчиков очков виртуальной реальности обвиняется в краже технологий
Oculus Rift оказалась проблемной покупкой для Facebook Один из ключевых разработчиков очков виртуальной реальности обвиняется в краже технологий
TechCrunch собрал 11 самых популярных мемов об Oculus Riftbook
Далеко не все пользователи одобряют сделку и верят в планы Цукерберга по развитию виртуальной реальности
TechCrunch собрал 11 самых популярных мемов об Oculus Riftbook Далеко не все пользователи одобряют сделку и верят в планы Цукерберга по развитию виртуальной реальности
Business Geek: Правила торга Стива Джобса, шутки про покупку Oculus и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Видео дня: Онлайн-сервис Yelp пошутил над покупкой Oculus
Компания представила ролик о собственному шлеме дополненной реальности — Yelpulus Rift
Видео дня: Онлайн-сервис Yelp пошутил над покупкой Oculus Компания представила ролик о собственному шлеме дополненной реальности — Yelpulus Rift
Сделка дня: Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд
Цукерберг хочет адаптировать технологии компании не только для игр, но и для остальных отраслей, включая здравоохранение и образование
Сделка дня: Facebook купила разработчиков очков виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд Цукерберг хочет адаптировать технологии компании не только для игр, но и для остальных отраслей, включая здравоохранение и образование
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CES Новые идеи генерируют не только технологические гиганты, но и молодые компании. Мы выбрали стартапы, которые удивили посетителей выставки электроники CES.
В Японии разработали симулятор секса для очков виртуальной реальности Oculus Rift
Напомним, что они должны появиться в продаже уже в начале 2014 года