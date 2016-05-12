Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран
В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов
Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили
Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %
Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров
Послабления планируется сделать только для мелких взяточников
Российские банки обяжут отчитываться об иностранных клиентах
Они будут ежегодно передавать сведения о счетах нерезидентов в налоговую, а она — направлять их своим коллегам за рубежом