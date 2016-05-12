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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили

Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %

Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили

Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров

Послабления планируется сделать только для мелких взяточников

Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров

Российские банки обяжут отчитываться об иностранных клиентах

Они будут ежегодно передавать сведения о счетах нерезидентов в налоговую, а она — направлять их своим коллегам за рубежом

Российские банки обяжут отчитываться об иностранных клиентах