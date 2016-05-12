Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран
В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов
Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов
Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили
Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %
Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %
Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров
Послабления планируется сделать только для мелких взяточников
Путин предложил ужесточить уголовное наказание для коррупционеров Послабления планируется сделать только для мелких взяточников
Российские банки обяжут отчитываться об иностранных клиентах
Они будут ежегодно передавать сведения о счетах нерезидентов в налоговую, а она — направлять их своим коллегам за рубежом