Офис недели (Киев): Sablya Офис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.
Офис недели (Киев): Sablya Офис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...