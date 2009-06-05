Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...