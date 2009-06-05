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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Офис недели (Киев): Sablya
Офис недели (Киев): Sablya Офис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.
Офис недели (Киев): Sablya

Офис недели (Киев): Sablya
Офис рекламного агентства на Трёхсвятительской с мансардным этажом, оленем из «Мистецького арсенала», иллюстрациями из французских журналов 1930-х годов на стенах и видом на Михайловский собор.

Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...
Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi

Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi
Архитектурная студия NEFA RESEARCH получила заказ на проект интерьера московского офиса международного сетевого рекламного агентства, входящего в крупнейший холдинг, славящийся не столько масштабностью своей деятельности и громкими именами клиентов, сколько мощным креативным духом. Это не первый опыт сотрудничества архитекторов с компанией: не так давно они переделывали...

Офис рекламного агентства «Родная Речь»
Офис рекламного агентства «Родная Речь» «Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...
Офис рекламного агентства «Родная Речь»

Офис рекламного агентства «Родная Речь»
«Яркие люди с ясными, подвижными мыслями, с которыми, и для которых, очень интересно работать», – так охарактеризовали своих клиентов – рекламное агентство «Родная Речь» – архитекторы Борис Воскобойников и Дмитрий Овчаров, спроектировавшие новый офис агентства. «Родная Речь» – компания, для которой креативность является нормой жизни, а вот рутина и шаблонность категорически...

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...
Офис рекламного агентства Leo Burnett

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...