В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес
Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году
По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %
Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей
В будущем нарушения планируют фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля
Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах
Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»