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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Чертанове горит склад тканей. Пожар тушат вертолеты

Пострадавших нет

В Чертанове горит склад тканей. Пожар тушат вертолеты

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

Показатель снизился на 20 %

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей

В будущем нарушения планируют фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля

Курильщикам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Соответствующий документ на рассмотрение внес депутат «Единой России»

Увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

В Москве горит Тушинский завод (обновлено)

Площадь пожара — около 15 тысяч квадратных метров

В Москве горит Тушинский завод (обновлено)