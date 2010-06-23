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Что происходит с отслужившими свой срок спутниками? The Village выяснил, куда деваются спутники связи, орбитальные космические станции и другие объекты, отслужившие свой срок в космосе
Что происходит с отслужившими свой срок спутниками? The Village выяснил, куда деваются спутники связи, орбитальные космические станции и другие объекты, отслужившие свой срок в космосе
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.