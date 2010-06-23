Проделки поклонников Android, антивирус от «Яндекса» и бизнес на марихуане
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проделки поклонников Android, антивирус от «Яндекса» и бизнес на марихуане Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Что происходит с отслужившими свой срок спутниками? The Village выяснил, куда деваются спутники связи, орбитальные космические станции и другие объекты, отслужившие свой срок в космосе
Что происходит с отслужившими свой срок спутниками? The Village выяснил, куда деваются спутники связи, орбитальные космические станции и другие объекты, отслужившие свой срок в космосе
Зов улиц: 7 террас на крыше The Village побывал на открытых террасах при ресторанах на крыше и узнал, как долго они будут работать и что из летнего меню стоит попробовать гостям.
Зов улиц: 7 террас на крыше The Village побывал на открытых террасах при ресторанах на крыше и узнал, как долго они будут работать и что из летнего меню стоит попробовать гостям.
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.