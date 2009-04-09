Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Аэрофото окрестностей Окленда Вдогонку к предыдущему посту с как бы игрушечными кораблями покажу часть фотографий из нескольких полётов над Оклендом, крупнейшим городом Новой Зеландии.