Владелец сети супермаркетов «СемьЯ» и экс-губернатор Олег Чиркунов призвал изменить Налоговый кодекс

Однако он опасается, что его лишат статуса налогового резидента, несмотря на то, что он «не будет жить ни в одной стране мира больший срок, чем в России»