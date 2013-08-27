Владелец сети супермаркетов «СемьЯ» и экс-губернатор Олег Чиркунов призвал изменить Налоговый кодекс
Однако он опасается, что его лишат статуса налогового резидента, несмотря на то, что он «не будет жить ни в одной стране мира больший срок, чем в России»
Владелец сети супермаркетов «СемьЯ» и экс-губернатор Олег Чиркунов призвал изменить Налоговый кодекс Однако он опасается, что его лишат статуса налогового резидента, несмотря на то, что он «не будет жить ни в одной стране мира больший срок, чем в России»
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».