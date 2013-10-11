Ситуация
Группе «Вопли Видоплясова» сорвали концерты в России
Украинской рок-группе пришлось отменить свои выступления в Москве и на Кубани
Ситуация
Группе «Вопли Видоплясова» сорвали концерты в России Украинской рок-группе пришлось отменить свои выступления в Москве и на Кубани
Рестораны
«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форумаУличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
Рестораны
«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
Рестораны
Рестопрактики: Дмитрий Борисов и Олег Скрипка о современной украинской кухнеThe Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Дмитрий Борисов и Олег Скрипка об истинно украинской и современной украинской кухне.
Рестораны