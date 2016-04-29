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Место
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
Место
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета