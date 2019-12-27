Администратор «Омбудсмена полиции» признал вину по делу о распространении порнографии (обновлено)
После того, как ему смягчили обвинение
Администратор «Омбудсмена полиции» признал вину по делу о распространении порнографии (обновлено) После того, как ему смягчили обвинение
На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь
На этот раз об оскорблении власти
На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь На этот раз об оскорблении власти
На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)
Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве