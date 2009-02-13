ОНИГИРИ Ни один японец не может представить свою жизнь без риса. "Мы просто любим этот вкус. Это генетическое" -говорят они. И вся японская кулинария представляет собой множество разных способов поедания этого одного продукта: японцы так научились колдовать над рисом, что могут превратить его во что угодно. В хрустящее соленое печенье или в сладкую липкую тянучку, в тонкую длинную лапшу или в...