Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»
Провести вечер пятницы в компании «Кантины»
Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур» Провести вечер пятницы в компании «Кантины»
Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village Открываем летний сезон онлайн
The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud
Миксы будут выходить каждые выходные
The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud Миксы будут выходить каждые выходные
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы