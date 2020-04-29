Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн Участие во всех активностях бесплатное
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию
На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине
Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей
На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+ Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате
Темой этого года выбрали «Мультивселенную»
Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате Темой этого года выбрали «Мультивселенную»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток
Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая
На онлайн-фестивале «Вышки» Telling Stories выступит Пол Андерсон
Рассказываем о звездном лайн-апе мероприятия