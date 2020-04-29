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Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России

Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале «Без границ» пройдут лекции о расизме в России
Выступать будут люди, которые сами прошли через дискриминацию

На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине

Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей

На онлайн-фестивале Screenlife Fest покажут кино, снятое на карантине
Зрителей ждет премьера киноальманаха «Истории карантина» из историй пользователей

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате

Темой этого года выбрали «Мультивселенную»

Geek Picnic в этом году пройдет дважды — в онлайн-формате
Темой этого года выбрали «Мультивселенную»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток

Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

NYX проведет в инстаграме онлайн-фестиваль с концертами молодых музыканток
Zoom-гримерка, мастер-классы визажистов и другие активности с 11 по 19 мая

На онлайн-фестивале «Вышки» Telling Stories выступит Пол Андерсон

Рассказываем о звездном лайн-апе мероприятия

На онлайн-фестивале «Вышки» Telling Stories выступит Пол Андерсон
Рассказываем о звездном лайн-апе мероприятия

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино

В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино
В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы