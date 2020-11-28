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28 ноября 2020

Школа дизайна ВШЭ откроет онлайн-бакалавриат

24 ноября 2020

Skyeng запустила 15-минутные разговорные занятия

21 ноября 2020

InLiberty запустит онлайн-школу про законы. Занятия будет вести Екатерина Шульман

3 августа 2020

Skillbox запустит онлайн-бакалавриат вместе с РАНХиГС