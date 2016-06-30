«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
От Onuka до Луны: 10 хороших новых украинских музыкантов В преддверии киевского фестиваля Atlas Weekend рассказываем об украинской музыке, за которой стоит следить