К концу 2019 года «Мегафон» покроет 4G-интернетом все московское метро
Оператор уже провел сеть четвертого поколения в перегоны внутри Кольцевой линии
К концу 2019 года «Мегафон» покроет 4G-интернетом все московское метро Оператор уже провел сеть четвертого поколения в перегоны внутри Кольцевой линии
«Мегафон» начал принимать разбитые айфоны по программе Trade-in
Максимальная скидка составит 14 тысяч рублей
«Мегафон» начал принимать разбитые айфоны по программе Trade-in Максимальная скидка составит 14 тысяч рублей
Абонентам «Мегафона» придется платить за некоторые интернет-опции 13 раз в год
Оплачивать их нужно будет не каждый месяц, а каждые четыре недели
Абонентам «Мегафона» придется платить за некоторые интернет-опции 13 раз в год Оплачивать их нужно будет не каждый месяц, а каждые четыре недели
«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна
«МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС
«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна «МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС
Tele2 планирует запуститься в Москве в ноябре-декабре
Запуск московской сети Tele2 запланирован на 15 августа 2015 года
Tele2 планирует запуститься в Москве в ноябре-декабре Запуск московской сети Tele2 запланирован на 15 августа 2015 года
Сим-карты запретят продавать на улице
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продавать сим-карты на улице. Если президент подпишет документ в текущей редакции, запрет вступит в силу 1 января 2014 года.