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К концу 2019 года «Мегафон» покроет 4G-интернетом все московское метро

Оператор уже провел сеть четвертого поколения в перегоны внутри Кольцевой линии

К концу 2019 года «Мегафон» покроет 4G-интернетом все московское метро
Оператор уже провел сеть четвертого поколения в перегоны внутри Кольцевой линии

«Мегафон» начал принимать разбитые айфоны по программе Trade-in

Максимальная скидка составит 14 тысяч рублей

«Мегафон» начал принимать разбитые айфоны по программе Trade-in
Максимальная скидка составит 14 тысяч рублей

Абонентам «Мегафона» придется платить за некоторые интернет-опции 13 раз в год

Оплачивать их нужно будет не каждый месяц, а каждые четыре недели

Абонентам «Мегафона» придется платить за некоторые интернет-опции 13 раз в год
Оплачивать их нужно будет не каждый месяц, а каждые четыре недели

«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна

«МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС

«МегаФон» заподозрил «МТС» в плагиате дизайна
«МегаФон» планирует подать жалобу на «МТС» в ФАС

Tele2 планирует запуститься в Москве в ноябре-декабре

Запуск московской сети Tele2 запланирован на 15 августа 2015 года

Tele2 планирует запуститься в Москве в ноябре-декабре
Запуск московской сети Tele2 запланирован на 15 августа 2015 года

Сим-карты запретят продавать на улице

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продавать сим-карты на улице. Если президент подпишет документ в текущей редакции, запрет вступит в силу 1 января 2014 года.

Сим-карты запретят продавать на улице
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продавать сим-карты на улице. Если президент подпишет документ в текущей редакции, запрет вступит в силу 1 января 2014 года.