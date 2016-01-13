Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay
Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном
Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов
Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей
На пригородных электричках начали принимать оплату картой
Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard
Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу
Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»
На московских кладбищах начнут принимать банковские карты
Сервис появится на 75 кладбищах столицы