Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

На пригородных электричках начали принимать оплату картой

Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard

На пригородных электричках начали принимать оплату картой

Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу

Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»

Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты

Сервис появится на 75 кладбищах столицы

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты