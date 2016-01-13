Новости
Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay
Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном
Новости
Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном
Новости
Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов
Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей
Новости
Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей
Транспорт
На пригородных электричках начали принимать оплату картой
Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard
Транспорт
На пригородных электричках начали принимать оплату картой Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard
Транспорт
Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу
Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»
Транспорт
Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»
Общественные пространства
На московских кладбищах начнут принимать банковские карты
Сервис появится на 75 кладбищах столицы
Общественные пространства