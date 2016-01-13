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Новости

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном

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Новости

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay Сервис позволит бесконтактно оплачивать онлайн- и офлайн-покупки смартфоном

Новости

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

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Новости

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

Транспорт

На пригородных электричках начали принимать оплату картой

Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard

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Транспорт

На пригородных электричках начали принимать оплату картой Оплачивать проезд можно будет банковской картой Visa или MasterCard

Транспорт

Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу

Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»

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Транспорт

Оплата проезда банковской картой появится на всех станциях метро к августу Оплату проезда картой начали тестировать на станции «Ленинский проспект»

Общественные пространства

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты

Сервис появится на 75 кладбищах столицы

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Общественные пространства

На московских кладбищах начнут принимать банковские карты Сервис появится на 75 кладбищах столицы