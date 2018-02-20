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В 2019 году суды оправдали менее 1 % россиян
В Следственном комитете объяснили показатель своими заслугами
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В 2019 году суды оправдали менее 1 % россиян В Следственном комитете объяснили показатель своими заслугами
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СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры
К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры
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СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры
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Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной
Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
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Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
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Сколько обвиняемых суды оправдали в 2017 году
Уголовное наказание грозило почти миллиону человек
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