Новости
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали
Полиция таже оцепила монумент
Новости
Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали Полиция таже оцепила монумент
Новости
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера
Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Новости
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Интерьер недели
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
Интерьер недели
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон» Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
Город
Высотку-долгострой в Оружейном переулке вводят в эксплуатацию
Стройка началась в 2006 году, в 2008-м её приостановили из-за нехватки финансирования, а в 2010 году работы на объекте возобновились
Город
Высотку-долгострой в Оружейном переулке вводят в эксплуатацию Стройка началась в 2006 году, в 2008-м её приостановили из-за нехватки финансирования, а в 2010 году работы на объекте возобновились
Город
В Оружейном переулке завершилось строительство высотки-долгостроя
Высота комплекса, расположенного в Оружейном переулке, составит 165 метров
Город
В Оружейном переулке завершилось строительство высотки-долгостроя Высота комплекса, расположенного в Оружейном переулке, составит 165 метров
Общественные пространства
В Оружейном переулке разобьют парк
Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.
Общественные пространства