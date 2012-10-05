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Новости

Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали

Полиция таже оцепила монумент

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Новости

Спиливших схему немецкого автомата с памятника Калашникову задержали Полиция таже оцепила монумент

Новости

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера

Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке

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Новости

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке

Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»
Интерьер недели
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
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Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»
Интерьер недели

Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон» Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства

Город

Высотку-долгострой в Оружейном переулке вводят в эксплуатацию

Стройка началась в 2006 году, в 2008-м её приостановили из-за нехватки финансирования, а в 2010 году работы на объекте возобновились

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Город

Высотку-долгострой в Оружейном переулке вводят в эксплуатацию Стройка началась в 2006 году, в 2008-м её приостановили из-за нехватки финансирования, а в 2010 году работы на объекте возобновились

Город

В Оружейном переулке завершилось строительство высотки-долгостроя

Высота комплекса, расположенного в Оружейном переулке, составит 165 метров

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Город

В Оружейном переулке завершилось строительство высотки-долгостроя Высота комплекса, расположенного в Оружейном переулке, составит 165 метров

Общественные пространства

В Оружейном переулке разобьют парк

Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.

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Общественные пространства

В Оружейном переулке разобьют парк Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.