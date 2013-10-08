MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично
Apple пока никак не решила проблему
MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично Apple пока никак не решила проблему
ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото
Фонд удалил снимок и извинился за ошибку
ФБК рассказал о низком качестве питания в московских школах. В материале использовали фейковое фото Фонд удалил снимок и извинился за ошибку
Пользователи Instagram пожаловались на массовое исчезновение подписчиков
В соцсети заявили, что уже решают проблему
Пользователи Instagram пожаловались на массовое исчезновение подписчиков В соцсети заявили, что уже решают проблему
Apple признала ошибку, которая позволяет слышать собеседников до ответа на вызов FaceTime
Компания пообещала до конца недели выпустить обновление, которое решит проблему
Apple признала ошибку, которая позволяет слышать собеседников до ответа на вызов FaceTime Компания пообещала до конца недели выпустить обновление, которое решит проблему
«Почта России» сняла с продажи посвященные МГУ конверты. На них изображена высотка на Котельнической
В компании заявили, что ошибка произошла по вине издательства
«Почта России» сняла с продажи посвященные МГУ конверты. На них изображена высотка на Котельнической В компании заявили, что ошибка произошла по вине издательства
Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Пользователи Windows пожаловались на неработающие из-за обновления компьютеры
Обновления прекратили распространять
Пользователи Windows пожаловались на неработающие из-за обновления компьютеры Обновления прекратили распространять
Сбербанк по ошибке уменьшил баланс некоторых карт (обновлено)
Ошибку исправят в течение пяти дней
Сбербанк по ошибке уменьшил баланс некоторых карт (обновлено) Ошибку исправят в течение пяти дней
«Левада-центр» извинился за ошибку в исследовании об отношении к Путину
Речь идет об исследовании, согласно которому, у трети россиян якобы ухудшилось отношение к президенту
«Левада-центр» извинился за ошибку в исследовании об отношении к Путину
Речь идет об исследовании, согласно которому, у трети россиян якобы ухудшилось отношение к президенту
Носику выдали копию приговора с ошибкой в инициалах
Копию приговора Носику доставили только спустя 11 дней после приговора
Носику выдали копию приговора с ошибкой в инициалах Копию приговора Носику доставили только спустя 11 дней после приговора
В работе сети «ВКонтакте» произошёл сбой
На проблемы с доступом жалуются пользователи, установившие обновление интерфейса
В работе сети «ВКонтакте» произошёл сбой На проблемы с доступом жалуются пользователи, установившие обновление интерфейса
Анатолия Рыбакова перепутали с Эрихом Марией Ремарком
На фотовыставке на Арбате фотографию Эриха Марии Ремарка подписали как Анатолия Рыбакова.