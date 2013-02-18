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Hopes & Fears

В сервис быстрой продажи подержанных автомобилей CarPrice вложили 200 миллионов рублей

Совокупные инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей

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Hopes & Fears

В сервис быстрой продажи подержанных автомобилей CarPrice вложили 200 миллионов рублей Совокупные инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей

Новости

Основатель KupiVip занялся продажей автомобилей

C его сервисом уже работаtт около 50 дилеров

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Новости

Основатель KupiVip занялся продажей автомобилей C его сервисом уже работаtт около 50 дилеров

Новости

Оскар Хартманн предлагает увеличить пошлины для иностранных интернет-магазинов

Основатель KupiVIP пытается заставить россиян покупать в российских интернет-магазинах

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Новости

Оскар Хартманн предлагает увеличить пошлины для иностранных интернет-магазинов Основатель KupiVIP пытается заставить россиян покупать в российских интернет-магазинах

Новости

KupiVIP надеется привлечь на IPO $125 млн

Полученные средства направят на строительство складов и расширение сети доставки

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Новости

KupiVIP надеется привлечь на IPO $125 млн Полученные средства направят на строительство складов и расширение сети доставки