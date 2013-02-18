Hopes & Fears
В сервис быстрой продажи подержанных автомобилей CarPrice вложили 200 миллионов рублей
Совокупные инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей
Hopes & Fears
В сервис быстрой продажи подержанных автомобилей CarPrice вложили 200 миллионов рублей Совокупные инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей
Новости
Основатель KupiVip занялся продажей автомобилей C его сервисом уже работаtт около 50 дилеров
Новости
Оскар Хартманн предлагает увеличить пошлины для иностранных интернет-магазинов
Основатель KupiVIP пытается заставить россиян покупать в российских интернет-магазинах
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Оскар Хартманн предлагает увеличить пошлины для иностранных интернет-магазинов Основатель KupiVIP пытается заставить россиян покупать в российских интернет-магазинах
Новости
KupiVIP надеется привлечь на IPO $125 млн
Полученные средства направят на строительство складов и расширение сети доставки
Новости