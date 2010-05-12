Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...