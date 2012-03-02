



«Конечно, в Москве со свежими морепродуктами несколько сложнее, чем в той же Италии. За ними лучше идти на рынок и выбирать по запаху. Мидии обычно продаются в специальных мешках в сеточку — нужно проследить, чтобы все мидии были плотно закрыты. Креветку можно взять за усы: если оторвется — значит несвежая. И кальмаров, конечно, лучше брать целых».