Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Джузеппе Пелузо — шеф-пиццайоло ресторана Pizzeria il Pomodoro. Джузеппе начал кулинарную карьеру 10 лет назад в Пизе, работая вместе с отцом в небольшой семейной пиццерии. Но страстный итальянский темперамент Джузеппе требовал решительных действий — спустя несколько лет начинающий повар променял солнечную Тоскану на Сидней. Там Пелузо ставил кухню новому ресторану и там же познакомился со своей будущей женой-москвичкой Анной. Вместе с ней в 2008 году Джузеппе приехал в столицу, где его первым местом работы стал ресторан Settebello в Театре Образцова. Там в команде с шеф-поваром Валентино Бонтемпи он знакомил москвичей с секретами и традициями итальянской кухни. Потом Джузеппе начал работать с ресторатором Андреем Кабановым в Modus Cafe, а в конце 2010 года Андрей пригласил его на пост шефа-пиццайоло нового итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro.
СПРАВКА
Джузеппе Пелузо готовит «Фрутти ди Маре» по неаполитанскому рецепту, откуда он родом. Пасту, когда она уже практически готова, накрывают тестом и ставят в дровяную печь из Модены ровно на 5 минут. Это вариант того, что называется Pasta al Cartoccio, прием, когда сваренная аль-денте паста доводится до полной готовности вместе с начинкой в пакете из пергаментной бумаги. Считается, что этот прием позволяет в полной мере сохранить все ароматы, соус получается гуще и насыщеннее, а паста лучше им пропитывается.
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 ПОРЦИИ
СПАГЕТТИ
140 г спагетти (чем тоньше, тем лучше; в ресторане мы используем макароны марки De Cecco)
СОУС
40 г пармезана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Морепродукты обжарить на оливковом масле с добавлением чеснока, соли и перца. Затем пропарить в белом вине. Одновременно поставить варить спагетти.
Добавить в массу размятые (можно воспользоваться блендером) маринованные помидоры и помидоры черри (для свежести вкуса), базилик, сливочное масло и пармезан.
Отваренные до состояния аль-денте спагетти добавить в готовую пасту. Перемешать и выложить на тарелку.
Накрыть тарелку тестом, раскатанным тонким слоем, подогнуть края. Поставить в печь (можно заменить на духовку, разогретую до максимальной температуры) на 5 минут.
СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА
«Конечно, в Москве со свежими морепродуктами несколько сложнее, чем в той же Италии. За ними лучше идти на рынок и выбирать по запаху. Мидии обычно продаются в специальных мешках в сеточку — нужно проследить, чтобы все мидии были плотно закрыты. Креветку можно взять за усы: если оторвется — значит несвежая. И кальмаров, конечно, лучше брать целых».
Комментарии
исправьте плиз в тексте -- "маринованные помидоры" на "консервированные помидоры". это разные вещи. и почему-бы действительно не прикрыть тарелку пергаментом.
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