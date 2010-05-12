Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...