Новости
МЦК соединят еще с тремя направлениями железной дороги
А некоторые железнодорожные платформы перенесут ближе к станциям МЦК
Новости
МЦК соединят еще с тремя направлениями железной дороги А некоторые железнодорожные платформы перенесут ближе к станциям МЦК
Транспорт
В Москве заработали 146 остановок с Wi-Fi и зарядками для гаджетов
Всего в городе будет 220 таких остановок
Транспорт
В Москве заработали 146 остановок с Wi-Fi и зарядками для гаджетов Всего в городе будет 220 таких остановок
Транспорт
Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспортаThe Village узнал мнение экспертов о новом проекте департамента транспорта
Транспорт
Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспорта The Village узнал мнение экспертов о новом проекте департамента транспорта
Город
Остановки в Щукине оснастят обогревателями
Муниципальные депутаты предложили установить на остановках общественного транспорта инфракрасные обогреватели.
Город