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Новости

МЦК соединят еще с тремя направлениями железной дороги

А некоторые железнодорожные платформы перенесут ближе к станциям МЦК

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Новости

МЦК соединят еще с тремя направлениями железной дороги А некоторые железнодорожные платформы перенесут ближе к станциям МЦК

Транспорт

В Москве заработали 146 остановок с Wi-Fi и зарядками для гаджетов

Всего в городе будет 220 таких остановок

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Транспорт

В Москве заработали 146 остановок с Wi-Fi и зарядками для гаджетов Всего в городе будет 220 таких остановок

Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспорта
Транспорт
Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспортаThe Village узнал мнение экспертов о новом проекте департамента транспорта
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Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспорта
Транспорт

Wi-Fi, USB-порты и автомат по продаже билетов — в Москве открыли современную остановку транспорта The Village узнал мнение экспертов о новом проекте департамента транспорта

Город

Остановки в Щукине оснастят обогревателями

Муниципальные депутаты предложили установить на остановках общественного транспорта инфракрасные обогреватели.

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Город

Остановки в Щукине оснастят обогревателями Муниципальные депутаты предложили установить на остановках общественного транспорта инфракрасные обогреватели.