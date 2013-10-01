16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому

639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко

На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому
639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко

Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне

По ее словам, они создают препятствия для водителей

Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне
По ее словам, они создают препятствия для водителей

Четырёхполосные дороги оборудуют подземными переходами

Столичные власти задумали перенести пешеходные переходы на четырёхполосных дорогах под землю.

Четырёхполосные дороги оборудуют подземными переходами
Столичные власти задумали перенести пешеходные переходы на четырёхполосных дорогах под землю.