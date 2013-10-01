На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому
639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко
На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому 639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко
Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне
По ее словам, они создают препятствия для водителей
Депутат Мосгордумы Инна Святенко добилась демонтажа островков безопасности в Капотне По ее словам, они создают препятствия для водителей
Четырёхполосные дороги оборудуют подземными переходами
Столичные власти задумали перенести пешеходные переходы на четырёхполосных дорогах под землю.