Аудиторы предупредили о риске остановки полетов Utair из-за долгов (обновлено)
В 2018 году компания понесла убытки на сумму 21,9 миллиарда рублей
Сколько «санкционки» уничтожили в России за три года
Больше всего среди уничтоженной продукции оказалось фруктов и овощей
Россия возглавила рейтинг крупнейших кинорынков Европы
Следом идут экс-лидер Франция и Великобритания
Что угрожает мировой экономике
Среди угроз — стихийные бедствия, экстремальные погодные явления и неблагоприятные последствия изменения климата
Россиянам стали чаще отказывать в американских визах
Соответствующие данные публикует Госдепартамент США
Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России
В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше
Количество дел о ДТП за три года сократилось на четверть
Большинство нарушений приходится на Москву
Росгвардия отчиталась о первом годе работы
В состав ведомства входят около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана»
Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов Путина (обновлено)
Указы президента содержат 218 поручений и должны быть выполнены в 2012–2020 годах