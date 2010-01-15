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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Политик Любовь Соболь отправила в Минюст расследование «Проекта» вместо отчета иноагента

Политик Любовь Соболь отправила в Минюст расследование «Проекта» вместо отчета иноагента

Аудиторы предупредили о риске остановки полетов Utair из-за долгов (обновлено)

В 2018 году компания понесла убытки на сумму 21,9 миллиарда рублей

Аудиторы предупредили о риске остановки полетов Utair из-за долгов (обновлено)

Сколько «санкционки» уничтожили в России за три года

Больше всего среди уничтоженной продукции оказалось фруктов и овощей

Сколько «санкционки» уничтожили в России за три года

Россия возглавила рейтинг крупнейших кинорынков Европы

Следом идут экс-лидер Франция и Великобритания

Россия возглавила рейтинг крупнейших кинорынков Европы

Что угрожает мировой экономике

Среди угроз — стихийные бедствия, экстремальные погодные явления и неблагоприятные последствия изменения климата

Что угрожает мировой экономике

Россиянам стали чаще отказывать в американских визах

Соответствующие данные публикует Госдепартамент США

Россиянам стали чаще отказывать в американских визах

Средняя зарплата москвича

Мосгорстат представил данные с января по август 2017 года

Средняя зарплата москвича

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России

В 2017 году таких случаев зафиксировано в 8 раз больше

Правозащитники сообщили о росте числа доносов в России

Количество дел о ДТП за три года сократилось на четверть

Большинство нарушений приходится на Москву

Количество дел о ДТП за три года сократилось на четверть

Росгвардия отчиталась о первом годе работы

В состав ведомства входят около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана»

Росгвардия отчиталась о первом годе работы

Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов Путина (обновлено)

Указы президента содержат 218 поручений и должны быть выполнены в 2012–2020 годах

Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов Путина (обновлено)

Австралия безопасная: сводки с зеленого континента Находясь в Австралии понимаешь, что этот континент белые люди освоили, чтобы жить! Именно жить, так как тут есть все, что нужно для комфортного проживания: медицина, образование, здоровые продукты, дороги, места для семейного отдыха, туристическая инфраструктура.

Австралия безопасная: сводки с зеленого континента