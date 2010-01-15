Австралия безопасная: сводки с зеленого континента Находясь в Австралии понимаешь, что этот континент белые люди освоили, чтобы жить! Именно жить, так как тут есть все, что нужно для комфортного проживания: медицина, образование, здоровые продукты, дороги, места для семейного отдыха, туристическая инфраструктура.