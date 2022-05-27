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2022-05-27T16:58:36.000+03:00
27 мая 2022
Настоятелю Храма макаронного монстра Михаилу Иосилевичу дали год и 8 месяцев колонии
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«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
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«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра