На Сокольнической линии открылись четыре новые станции (обновлено)
Протяженность нового участка составляет около 12 километров
Открытие участка Сокольнической линии перенесли на июль
Ранее «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Столбово» обещали запустить к майским праздникам
В вестибюле станции метро «Окружная» появится светящаяся галерея
Вестибюль свяжут стеклянным переходом с одноименной станцией МЦК
Станцию метро «Селигерская» откроют в 2017 году
Сейчас основные конструкции станции готовы на 95 %
Вестибюль станции «Проспект Мира» откроют в середине мая
Сейчас на станции ведутся отделочные работы
Открылась станция метро «Саларьево»
«Саларьево» стала 200-й по счёту станцией Московского метрополитена
Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря
Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря