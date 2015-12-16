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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Сокольнической линии открылись четыре новые станции (обновлено)

Протяженность нового участка составляет около 12 километров

На Сокольнической линии открылись четыре новые станции (обновлено)

Открытие участка Сокольнической линии перенесли на июль

Ранее «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Столбово» обещали запустить к майским праздникам

Открытие участка Сокольнической линии перенесли на июль

В вестибюле станции метро «Окружная» появится светящаяся галерея

Вестибюль свяжут стеклянным переходом с одноименной станцией МЦК

В вестибюле станции метро «Окружная» появится светящаяся галерея

Станцию метро «Селигерская» откроют в 2017 году

Сейчас основные конструкции станции готовы на 95 %

Станцию метро «Селигерская» откроют в 2017 году

Вестибюль станции «Проспект Мира» откроют в середине мая

Сейчас на станции ведутся отделочные работы

Вестибюль станции «Проспект Мира» откроют в середине мая

Открылась станция метро «Саларьево»

«Саларьево» стала 200-й по счёту станцией Московского метрополитена

Открылась станция метро «Саларьево»

Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря

Ранее сообщалось, что станция начнёт работать 17 декабря

Станцию метро «Бауманская» откроют 24 декабря