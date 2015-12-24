Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»
Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр
Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда
В самой школе эту информацию пока не прокомментировали
Главу московского Росреестра отстранили от должности на время проверки
Решение о проверке в отношении Майданова принято в связи с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности управления
Российского представителя отстранили от работы в IAAF
IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга