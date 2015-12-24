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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Театр на Малой Бронной отменил спектакли режиссера Александра Молочникова

Театр на Малой Бронной отменил спектакли режиссера Александра Молочникова

Ректора РАНХиГС Владимира Мау отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии

Ректора РАНХиГС Владимира Мау отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр

Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда

В самой школе эту информацию пока не прокомментировали

Директора спецшколы «Шанс» отстранили от должности по решению суда

Главу московского Росреестра отстранили от должности на время проверки

Решение о проверке в отношении Майданова принято в связи с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности управления

Главу московского Росреестра отстранили от должности на время проверки

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

Протоиерея Всеволода Чаплина освободили от должности

Об этом заявил источник в Синоде

Протоиерея Всеволода Чаплина освободили от должности