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Новости

Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России

Службы поддержки магазинов продолжат обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ

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Новости

Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России Службы поддержки магазинов продолжат обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ

Новости

Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику

Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро

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Новости

Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро