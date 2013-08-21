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Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России
Службы поддержки магазинов продолжат обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ
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Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России Службы поддержки магазинов продолжат обслуживать клиентов, которые успели сделать заказ
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Интернет-магазин одежды и обуви Otto потратит 50 млн евро на логистику
Предполагается, что создание новых складов позволит довести прибыль компании до миллиарда евро
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